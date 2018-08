Berliini EMil odaviskes pronksmedali võitnud Magnus Kirt saabus ööl vastu pühapäeva Tallinna. Lennujaamas tervitasid teda sõbrad, tuttavad ja arvukad fännid.

Magnus oli hoolimata lennu hilinemisest heas tujus ning kodulinnast Tõrvast olid teda tammepärja ja lilledega tervitama tulnud head sõbrad ja sugulased, kes öösel ka Lõuna-Eestisse tagasi hakkasid sõitma.

Magnus ise pidi kahjuks Tallinnasse jääma. "Hea meelega läheks ja naudiks natuke Tõrvas olemist, aga Birmingham on juba ukse ees ja tuleb selleks ette valmistuda," sõnas pronksmedalist.

Sellegipoolest ei keela odaviskeäss sarnaselt Gerd Kanteriga endale preemiaks magusat. "Kindlasti! Ma ei ole isegi hooajal tordilõikudest ära öelnud. Sportlastel on energiat vaja ja magus mulle meeldib. Selle koha pealt ma ennast tagasi ei hoia."

Kirt on Eesti kettaheitelegendist õppust võtnud mitte ainult maiustamise vaid ka treeningute koha pealt. Nimelt tegi ta juba Berliinis trenni, et järgmiseks võistluseks valmistuda. "Kusjuures homme on puhkepäev, aga ma tegin täna Berliinis väikese trenni. Juba nädala pärast on Teemantliiga etapp ja sellepärast oligi trenn plaanis."