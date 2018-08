Berliinis valitsesid hüppajate jaoks üsna keerulised tingimused ja kolm katset jooksis Balta lihtsalt läbi, hüpet sooritamata. „Tuul keerutas pidevalt ja alguses kangestusin hoojooksu ajal. See omakorda mõjutas ka kõigi järgnevate katsete hoojooksu. Lõdva ja mõnusa jooksuga juhtus aga nii, et pakk jäi täpselt kahe jala vahele. Avakatsel (6.49) olin õnneks värske ja suutsin end tuulest läbi suruda.“

Ksenija Balta saavutas Berliini olümpiastaadionil toimuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel enam kui 60 000 pealtvaataja silme all naiste kaugushüppes 6.49ga kuuenda koha. Kulla võitis Malaika Mihambo (6.75), hõbeda Marina Behh (6.73) ja pronksi Shara Proctor (6.70).

Medali hinnaks kujunes vaid 6.70, kuld võeti aga 6.75ga. „Täna oli ju kõik võimalik – vajasin hea hoojooksu pealt õnnestunud hüpet, aga see ei õnnestunud. Samas ei saa ma endale midagi ette heita, sest võitlesin kuni kuuenda katseni välja.“

Millised on Balta edasised plaanid? „Esiteks lahkun siit haavatud sõdurina. Enne võistlust hakkas kubemelihas valutama. Pean sellega veidi tegelema.“ Kas vigastus segas tänast võistlust? „Võimalik, et natukene lõi verest välja. Sain MacGyverit mängida – mul olid teibid kotis ja tõmbasin jala üle. Adrenaliin oli sees ja sai hüpata küll, see ei seganud palju.“

Mis hinde Balta enda EMile viie palli süsteemis annab? „Pean endale ikkagi nelja andma. Üle oma varju ei saa hüpata. Ütlesin juba enne võistlust, et medaliks oleks vaja väikest imet, aga täna seda ei juhtunud.“