MARATON

35 km joostud. NÜÜD ON JUHTUNUD! Belgiat esindav Koen Naert on teistelt eest ära lidunud. Tema vaheaeg 1:48.22, lähimad jälitajad on 29 sekundi kaugusel.



HEA UUDIS: Nurme on rühkinud juba 14. kohale! Vaheaeg 1:52.21, esikümme on poolteise minuti kaugusel.



Distantsi esimeses pooles Nurmest ees olnud Fosti vaheaeg on 1:53.40, millega ta on 26.