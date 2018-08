Euroopa kergejõustiku juhid võivad rõõmust käsi hõõruda, uus staar on end ilmutanud. 17aastane norralane Jakob Ingebrigtsen vormistas eile õhtul ajaloolise kuldse duubli, sest mitte keegi polnud varem samal EMil võitnud nii 1500 kui ka 5000 meetri jooksu.

"See on täiesti sõge värk!" õhkas võidumees pärast eilset triumfi Norra väljaandele VG. "Kuigi olen vaid 17aastane, olen sellest juba pikka aeag unistanud."

Kusjuures kaht kullavõitu lahutas pisut vähem kui 24 tundi. "Võita täiskasvanute seas kaks EMi kulda... see on kahtlemata läbimurre mu karjääris."

Seejuures polnud Ingebrigtseni võit miskine napikas, vaid võimas lõpuspurt lubas tal juba lõpuruudustikus tähistada. Edu vanema venna Henriku ees oli lihtsalt niivõrd kindel.

Jakob Ingebrigtsen (esiplaanil) võis 5000 m kuldmedalit juba enne lõpujoont tähistada, sest edu oli piisav. (AFP/Scanpix)

Meeste 5000 m finaali esikümme.

Vendade isa ja treener Gjert Ingebrigtsen: "Jakob tegi taas hullumeelse esituse. Ta vedas viimase ringi. Ta... ma ei tea, mida temaga nüüd peale hakata. Olen sõnatu. Asi on halb."

Pärast pisikest kogumist lisas papa Ingebrigtsen: "Olen pisut üllatunud, et ta nii vara spurtis. Aga ta tundis end suurepäraselt ja oleks ilmselt võinud ka varem spurtida. Tundub, et tal on lõputult energiat."

Mõistagi on kergejõustikumaailm noormehest hämmingus. Näiteks endine Briti tipp-pikamaajooksja Paula Radcliffe lausus BBC-le järgmist: "Jakob Ingebrigtsen lihtsalt läheb vedama, kui ta tahab ning keegi ei söanda temaga kaasa minna. Keegi ei julge temast mööduda. Ja ta on alles 17aastane... Nii targalt ja kontrollitult joosta... see on uskumatu!"