Sel nädalavahetusel Puiatus toimuvatel vibulaskmise Eesti meistrivõistlustel purustati eile neli Eesti rekordit. Neist kaks püstitas sportvibulaskja Märt Oona (NS Archery Club).

Märkimisväärseim on olümpiamängude kavva kuuluva meeste 70 meetri harjutuse (2x36 noolt) uus tippmark 661 punkti. Siiani oli Eestis kurioosne olukord, kus Reena Pärnati rekord 659 punkti oli kõrgem meeste rekordist. Maailmas on üldjuhul meeste tulemused ja rekordid alati naiste omadest kõrgemad.

Nüüd on aga Oona 661 silma Eesti kõigi aegade parim tulemus. Kusjuures märkimisväärne on see, et Oona varasem isiklik rekord selle hooaja algusest oli 642 silma. Eelmine Eesti rekord oli 651 (Martin Rist, 2014).



“Olin hiljuti Berliini MK-etapil oma tulemuses väga pettunud, kuid tegin pärast seda Šveitsis väikese laagri. See andis kõvasti motivatsiooni ja kindlust juurde. Usun, et tegin täna (eile - toim.) suhteliselt maksimumilähedase soorituse enda hetkeseisu pealt. Väga hea tunne on,” lausus Oona pressiteate vahendusel.



“Samuti oli magus tunne lasta üle oma endise treeneri Raul Kivilo ligi 20 aastat vana rekord,” viitas ta 70 meetri distantsi 36 noole rekordile, mis on nüüd 335 punkti. Eelmine rekord (334 punkti, R. Kivilo) pärines 1996. aasta Atlanta olümpiamängudelt.



Kolmas rekord läks koduplatsil võistlevale Martin Ristile ja Laura Nurmsalule (Vana-Võidu VK). Nad uuendasid segavõistkondade eelringi rekordit 1276 punktilt 1294 punktile. Nurmsalu lasi naistest tugevaima tulemuse ja uue isikliku rekordi 654, Rist lisas 640 silma, mis oli meestest teine.

Naistest sai tänasteks duellideks teise asetuse Reena Pärnat (NS Archery Club) ja kolmanda Bessi Kasak (Järvakandi Ilves). Meestes järgnes Oonale ja Ristile Jaanus Gross (Sagittarius).



Plokkvibu klassis püstitas Evert Ressar 50 meetri distantsi 36 noole rahvusrekordi 356 silma. Maksimum on 360. Naistest oli eelringis parim Lisell Jäätma.



Eile pärastlõunal toimunud võistkonnavõistluses tulid Eesti meistriteks NS Archery Club sportvibu meeskond, Järvakandi Ilves naiskond ja plokkvibude seas võitis nii meeskonna kui ka naiskonna tiitli Türi Vibukool.



Täna jätkub võistlus segavõistkondlike ja individuaalsete olümpiaringi duellidega.