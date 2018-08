Võimsa isikliku rekordi ja Eesti kõigi aegade teise aja 2:15.16 jooksnud Nurme sõnul on tegemist tema sportlaskarjääri ühe suurema päevaga. Võrdlust kannatab vaid Pekingi olümpiamängudel joostud 1500 m Eesti rekord, mis andis lõpuks 27. koha.

„Ärge enam kirjutage, et olen keskmaajooksja. See on vale info. Tänasest kuulutan end maratonijooksjaks!“ teatas Berliini EMil üheksanda koha saanud Tiidrek Nurme pärast finišit.

Taktikavalik läks seekord täkkesse. „Selles osas usaldasin treenerit. Alguses läksid mehed eest ära, aga midagi polnud teha, pidin valitud taktikat usaldama. Tegin õigesti! Need, kellest lõpuks mööda jooksin, on tegelikult kaugelt kiiremad mehed kui ma ise. Tark jooks – tundub, et mulle sobib, kui maratoni teise poole kiiremini jooksen.“ Poolel distantsil hoidis Nurme 39. kohta, kuid hakkas seejärel jõudsalt konkurentidest mööduma.

„Esikümnesse jõudsin alles viimase kahe kilomeetriga, 39 km peal olin 11. kohal. Alguses oli raske oma ego alla suruda, aga suutsin mitte emotsionaalseks minna ja enda jooksu teha.“

Fosti: oli helgemaid ja raskemaid hetki

Roman Fosti seadis eesmärgiks ületada nelja aasta tagune Zürichi EMi 18. koht. Mõeldud, tehtud – Fosti lõpetas 17. mehena, ajaks 2:17.57. „Alguses elasin sisse ja seitsmendal kilomeetril sain aru, et tunne on väga hea. Läksin riski peale välja ja hakkasin töötama, et järgmisi punte kätte saada. Eesmärk oli kümne hulka jõuda.“

Roman Fosti pärast EMi maratoni. (EKJL)

Võimalik, et Fosti jaoks oli tegemist vale otsusega. „Järsku hakkasid probleemsed kohad välja lööma. Oli helgemaid ja raskemaid hetki. 35. kilomeetril ärkasin taas ellu ja sain aru, et rajale ei tohi midagi jätta. Püüdsin kinni palju jooksjaid, keda tunnen. Kahju, et isiklikust rekordist veidi puudu jäi, kuid alla 2:18 sai joostud. Elu paremuselt teine-kolmas jooks. Kahetseda pole midagi – hoidsime Eesti lippu ikkagi vardas,“ arutles Fosti, kelle tippmark püsib endiselt 2:17.54 peal.

Koondisekaaslase Nurme kohta jagus Fostil vaid kiidusõnu: „Tiidrekult tubli ja enesekindel jooks. Õigesti tegi, et minuga alguses kaasa ei tulnud. Ise arvasin, et kui ta esikümnesse tahab jõuda, siis oleks pidanud tulema. Aga näed – jõudski esikümnesse. Väga tark jooks."

Berliini EMi meeste maraton:

1. Koen Naert (Belgia) 2:09.51

2. Tadesse Abraham (Šveits) 2:11.24

3. Yassine Rachik (Itaalia) 2:12.09

9. Tiidrek Nurme 2:15.16