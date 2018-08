Reastasime kümme pealinna hotelli. Kus on üksiku vutifännina ajavahemikus 15.-16. august kõige kallim ööbida?

15. augustil toimub Tallinnas A. Le Coq Arenal UEFA Superkarika finaal. Õhtuleht uuris, kus ja millise hinna eest vutifännid Tallinnas ööbida saavad. Selgus, et Superkarika finaal kergitab pealinna hotellide hindu korralikult ning igasse hotelli enam vabu tube saada polegi.

Kui broneerida ühekohaline tuba täna või homme üheks ööks, maksaks see 122 eurot. Nädala aja pärast pole Hiltoni hotellis hetkeseisuga aga üldse vabu tube pakkuda.

Kui broneerida tuba täna või homme üheks ööks, maksaks see 149 eurot. Nädala pärast saaks toa 119 euro eest.

Mõned hotellid on kõik toad aga juba välja müünud.

Kui broneerida tuba täna või homme üheks ööks, maksaks see aga vaid 90 eurot, nädala aja pärast veel kümneka võrra vähem - 80 eurot.

Kui broneerida tuba täna või homme üheks ööks, maksaks see 85 eurot. Nädala aja pärast tuleks ühe inimese toa eest välja käia kõigest 71 eurot.

Kui broneerida tuba täna või homme üheks ööks, maksaks see 109 eurot, nädala pärast aga kõigest 84 eurot.

Kui broneerida tuba täna või homme üheks ööks, maksaks see 121 eurot ning nädala pärast 115 eurot.

Kui broneerida tuba täna või homme üheks ööks, maksaks see kõigest 109 eurot. Nädala aja pärast tuleks toa pärast välja käia taas 109 eurot.

Kui broneerida tuba täna või homme üheks ööks, maksaks see 224 eurot. Nädala aja pärast tuleks ühe inimese toa eest välja käia 420 eurot.

Kui broneerida tuba täna või homme üheks ööks, maksaks see 144 eurot. Nädala aja pärast tuleks ühe inimese toa eest välja käia 185 eurot.

Kümne hotelli võrdlusest lähtub, et enam-vähem kehtib seaduspärasus, et mida kallim hotell, seda suurem juurdehindlus tubadele UEFA ajaks tehakse. Õnneks on Tallinnas veel kümneid hotelle ja muid lihtsamaid majutusasutusi, kus saab ehk vähe mõistlikuma raha eest peavarju. Samas, kes ihkab luksust, peabki rohkem maksma.