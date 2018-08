Inglismaa jalgpalli meistriliiga esimese vooru keskses kohtumises alistas tiitlikaitsja Manchester City võõrsil 2:0 Londoni Arsenali.

Külalised viis 14. minutil iluväravast juhtima Raheem Sterling, 64. minutil oli täpne Bernardo Silva. City oli parem sisuliselt igas näitajas. Näiteks pealelööke tehti 17, neist väravaraamide vahele läks 8. Arsenali samad näitajad olid 9 ja 3.

Arsenali jaoks oli tegu märgilise kohtumisega, sest esimest korda pärast 1996. aastat juhendas meeskonda ametlikus mängus keegi muu kui Arsene Wenger. Nüüd on marssalikepike Baskimaalt pärit Unai Emery käes.

Esimese vooru järel on liidrikohal Liverpool:

