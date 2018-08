Iirlane püüab kuldkalakese. Too hakkab paluma:

"Kulla mees, lase mind vette tagasi! Ma täidan selle eest kolm sinu soovi."

"Pudel viskit!" käsutab iirlane. "Ja selline pudel, mis kunagi tühjaks ei saa!"

Iirlane saabki viskipudeli ja võtab sealt mehise lonksu, märjuke aga ei vähene. Vaat see on alles pudel!" hüüab iirlane vaimustatult. "Veel kaks sellist ja kähku!"