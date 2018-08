Ajalooliselt on nii välja kujunenud, et Berliinist lahkutakse kas võitja või kaotajana. 22-liikmeline Eesti kergejõustikukoondis naaseb EMilt kilbiga, ent hõimuvelled soomlased kilbil. Õhtulehel läks võistluse eel seatud lattidest pihta 12, mis on ennustamises täitsa korralik tulemus, nüüd teeme põgusa kokkuvõtte ja hindame kaasmaalaste sooritusi.