Kergejõustiku EM on lõppenud, seega on aeg naasta nii-öelda tavalisse spordirutiini. Õnneks aitab pohmelust leevendada tennisist Anett Kontaveit, kes kohtub Eesti aja järgi kell 18 Cincinnati turniiri avaringis 32aastase tšehhitari Barbora Strycovaga (WTA 21.). Aga Õhtuleht on terve päev spordilainel, nii et naudime koos!