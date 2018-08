Pühapäevane Ekuadori jalgpallimeistrivõistluste 4. mänguvoor lõppes traagiliselt, sest 12 Barcelona S.C. fänni kaotasid avarii tõttu elu ning 30 said viga.

Riigi populaarseima vutiklubi fännid olid tragöödia momendil bussiga teel võõrsilmängult Cuenca linnast koju Guayaquili. Kohaliku meedia teatel kadusid bussil ootamatult pidurid ning masin kihutas vastu silda. Pealtnägijate sõnul üritas buss vahetult enne õnnetust möödasõitu teha.

A Bus full of Sporting Club Barcelona @barcelonaSC fans-supporters crashed and rolled over on Via Cuenca-Molleturo. So far 12 SC Barcelona fans have died and 30 injured. #Ecuador #Guayaquil #sports #Soccer #football #futbol #fifa #conmebol #SouthAmerica #LatinAmerica pic.twitter.com/hjfHnHeUJ9