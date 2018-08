Energia tarbimisest: "Austrias tarbisin ma 33 tunniga energiat 14 825 kcal, Saksas 12 250 kcal. Vahe on päris märkimisväärne. Siinjuures tuleb arvestada ka sellega, et kui Saksas anti start kell 7.00 hommikul, siis Austrias algas võistlus alles kell 13.00. Hilisem start võimaldas mul hommikul korralikult süüa (1303 kcal). Saksa võistluse hommikul tõusin 4.45 ning sõin vaevu pool tavapärasest hommikusöögi kogusest (ca 600 kcal).



Seega tarbitud energia kogused erinesid ca 3200 kcal. See tõsiasi ei tulnud mulle aga üllatusena, sest Austrias hõõrus kalipso ujumisel mu kukla täiesti katki. See röövis mult palju lisaenergiat, nullis mu kuumataluvuse ning tegi võistluse jooksuosa äärmiselt keeruliseks."