Juba kolmapäeval näeb A. Le Coq Arenal maailma parimaid vutimehi. UEFA superkarikamängus lähevad vastamisi Madridi suurklubid Real ning Atletico.



28 kaameraga tehakse staadionil ülekannet.

36 riigist saabub Tallinnasse ajakirjanikke.

74 riigist on ostetud mänguks pileteid.

500 žurnalisti teeb kolmapäeva õhtul Kitsekülas tööd, kõige rohkem on neid Eestist, Hispaaniast, Suurbritanniast, Venemaalt ja Ukrainast.

2500 inimest on mängu korraldusega seotud.

5500 inimest käisid Meistrite liiga, Euroopa liiga ja superkarika trofeed vaatamas jalgpalliliidu korraldatud karikate ringreisil.

7500 eurot koguti samal ringreisil Vähiravifondi heaks.

10 000 väliskülalist saabub Eestisse.

50 miljonit inimest on prognoositud televaatajate hulk.

Umbes pooled (ehk u 6000-6500 inimest) staadionil viibijatest on eestlased.