Suvel Madridi Realist Torino Juventusesse siirdunud Cristiano Ronaldo mängis eile esimest korda uues särgis ja lõi ka värava.

Ent traditsiooniline Juventuse ja selle duubelmeeskonna vaheline hooajaeelne madin lõppes 72. minutil, sest muruplatsi vallutasid fännid. A-tiim juhtis tol momendil 5:0. Ronaldo skooris avavärava.

Cristiano Ronaldo scores his first goal for Juventus & a pitch invasion starts 😳😂 pic.twitter.com/IGsWclwaX7