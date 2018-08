Läti linna Sigulda omavalitsus on nõus ostma sportlasküla rajamiseks maad, et tuua tükike 2026. aasta taliolümpiast enda juurde.

Nimelt on kelgutamismekana tuntud Sigulda osa Rootsi pealinna Stockholmi kandidatuurist. Kui Stockholm võidaks, jääks lätlaste korraldada kelgutamis-, skeletoni- ja bobisõiduvõistlused.

Portaal Inside The Games kirjutab, et Sigulda linnavalitsus on andnud põhimõttelise nõusoleku osta 5,5 hektari suurune maatükk, et rajada sinna vajadusel OMi sportlasküla.

Läti valitsus andis kandidatuurile heakskiidu juunis.

Sigulda jääb Stockholmist ligi 570 kilomeetri kaugusele, ent see on lähemal kui kavandatav mäesuusatamise võistluspaik Are. Too paik jääb pealinnast enam kui 600 kilomeetrit põhja poole.