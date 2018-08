Mullu Alexela korvpalli meistriliigas Pärnu Sadama särgis neljanda koha teeninud ääremängija Karl-Johan Lips (22) jätkab uuel hooajal karjääri pealinnas, kui liitub Tallinna Kalevi meeskonnaga.

"Tagantjärele on naljakas mõelda, et eelmise hooaja lõpus olin 90% kindel, et jätkan Pärnus," sõnas Lips portaalile Korvpall24.ee. "Mida suvi edasi, seda enam tundus, et meie teed lähevad selleks hooajaks lahku ja ma arvan, et kokkuvõttes oli see mõlemale poolele hea. Nende mänguplaanis oli vaja natuke teistsugust mängijat kui mina ja ka mina isiklikult ei saanud Pärnu mänguplaanis enda tugevamaid külgi ära kasutada.

Ma olin [Tallinna Kalevist] koheselt väga huvitatud, kuna [Gerd] Kullamäe mänguplaan tundub selline, kuhu ma enda arust hästi sisse sobiksin. Nüüd augusti alguses saime kõik detailid paika pandud ja tegime lepingu ära."

Varasemalt ka Raplas ja Rakvere Tarvas pallinud 22aastane mängumees viibis eelmisel hooajal keskmisel väljakul 22,7 minutit ja panustas Pärnu klubi tegemistesse 6,3 punkti, olles niimoodi Sadama paremuselt kuues punktitooja. Lisaks kogunes tema arvele 4,4 lauapalli ja 1,4 korvisöötu.

Juba varasemalt on Tallinna Kalev käed löönud Bamba Falli, Kaido Saksa, Mario Paiste, Ron-Arnar Pehka ja Taylor Staffordiga.