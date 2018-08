Laupäeval sõidetud kahes esimeses sõiduvoorus ei andnud Kommanderi jetil sõitnud Marten Männi teistele suurt võimalust ja võitis need ning see andis viimaseks vooruks seisu, kus liigseid riske võtma ei pidanud.

“Alustuseks ütlen, et see on super äge, et selline võistlus meile siia toodi. Võistleda kodus Põhjamaade meistritiitli nimel, koduste fännide ja toetajate ees, see oli võimas tunne ja andis mulle palju juurde," sõnas Männi pärast võistlust.

"Esimesed kaks sõitu laupäeval olid lihtsamad, kuna vesi oli siledam. Pühapäeval tuli mere pealt korralik laine ja kivist kalda pealt lõi see jõele tagasi, nii tekkis olukord, kus laine lõi ühelt ja teiselt poolt. Ega kusagil mujal polegi selliseid olusid olnud. Ma teadsin suht kindlalt, kus ma asetsema pean, et kokkuvõttes võita.

Paraku oli nii, et need, kes rohkem riske võtsid, need ka eksisid. Uue Kommanderi jeti oleme saanud selliseks, nagu oleme tahtnud. Nüüd saame siit hakata kiirust arendama. Seni harjusin uue jetiga, mis käitub hoopis teistmoodi ja sõidus saavutatud teine koht näitab, et selle jetiga saab sõita igasugustes oludes. Siit saab ainult paremaks minna,” lausus Männi.