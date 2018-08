Ilmselt siiski ei söö. Aga kui tal läheb pärast kolmapäevaõhtust Madridi Reali ja Madridi Atletico vahelist superkarikamängu kõht tühjaks ja ta leiab end kogemata Euroopa jalgpalliliidu UEFA kodulehelt, siis võib-olla tal tekib tilluke mulgikapsa isu.



Nimelt on veebileht kokku pannud põgusa ülevaate, mis asi see Eesti on ja mida siin teha võiks. Soovituste nimekirjas on näiteks Kadrioru park ja loss ning vanalinn. Söögipoolisest on välja toodud kartul ja mulgikapsad, mis olevat kohalike lemmikud. Samuti räim! Kalad ja kapsad saab alla kasta õlle, viina, Vana Tallinna või kaljaga.



Samuti õpetatakse kõigile külalistele mõned eesti keele põhifraasid:



Hello – Tere (teh-reh)

How are you? – Kuidas läheb? (kwee-dass la-heb)

Please – Palun (pah-loon)

Thank you – Tänan (tah-nan)

Goodbye – Head aega (he-ad ay-eh-ga)