FC Barcelona jalgpalliklubi krooniti nädalavahetusel Hispaania superkarika võitjaks. Finaalis alistas Kataloonia hiid Sevilla meeskonna 2:1.

Ühtlasi tähendas see võit, et Barcelona meeskonna verivärske kapten Lionel Messi tõusis klubi särgis enim tiitleid võitnud palluriks. 31aastase argentiinlase auhinnakapis on nüüd 33 erinevat võitjamedalit. Varasemalt oli ta samal real Barcelona pikaaegse kapteni Andres Iniestaga, kes tänavu suvel Jaapani liigasse siirdus. Neile kahele järgnevad Gerard Pique ja Sergio Busquets 28 medaliga.

Messi võidetud trofeed Barcelona särgis: