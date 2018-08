Madridi Reali värske peatreener Julen Lopetegui teab, et talle ei anta Santiago Bernabeul sisse elamiseks aega ning ta on kohustatud kohe esimesest mängust tulemusi näitama.

Endise Hispaania koondise juhendaja esimeseks ametlikuks kohtumiseks Reali eesotsas on Tallinnas toimuv UEFA superkarika finaal, kus minnaks vastamisi linnarivaal Madridi Atleticoga.

"Ma ei ütleks, et selles mängus on seetõttu rohkem kaalul, kuna mängime Madridi Atletico vastu. See on finaal, kus võitja teenib karika, mis tähendab, et läheme endast kõike andma. Oleme kohustatud endast kõike andma," sõnas Lopetegui UEFAle antud intervjuus.

"Klubi annab meile parimad tingimused selleks, et saaksime oma tööd teha nii hästi kui oskame. Tahame olla väga hea meeskond, kes suudab üheskoos esile tuua mängijate individuaalseid oskusi. Meid saab hakata defineerima kindla stiili läbi, ning seda hakkavad mõjutama meie mängijate individuaalsed oskused."