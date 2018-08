Eesti laskesuusatamise koondises on tänavusel aastal aset leidnud mitmed muudatused. Peatreeneri rolli on kinnitatud Indrek Tobreluts, abitreenerina aitab koondist varasematel aastatel noortekoondise treeneri rolli täinud Rain Kuresoo. Veel ühe suure muudatusena tuuakse koju tagasi viimased kolm aastat USA murdmaakoondise juures töötanud Marek Sander, kes asub tööle hooldemeeskonna juhina.



Sanderi suurimaks õnnestumiseks USA koondise juures võib kahtlemata pidada PyeongChangi olümpiamängudel naiste paarissprindis USA-le olümpiavõidu toonud suuskade määrimist. Eesti tiimiga liitub Sander, kuna näeb, et tema panus võib kodumeeskonda aidata edasi. “Kindlasti on minu tugevaks küljeks suur kogemustepagas USA-st, mida igal juhul tahan just Eesti meeskonna edasiviimiseks rakendada,” sõnas Sander.



Kokku hakkab Eesti koondise hooldemeeskonda kuuluma kolm inimest. Lisaks Marek Sanderile määrivad tänavusel hooajal suuski ka juba viimased paar hooaega hooldetiimis olnud Eeri Vahtra ja Kaarel Kuusik.



Üheks oluliseimaks aspektiks peab Sander hea koostöörütmi leidmist. “Suurim ülesanne on leida igale sportlasele sobiv määrdemees, seda nii suhtluse kui ka suusatunnetuse poole pealt. Tasub meeles pidada, et määrdemeeste roll pole ainult suuskade eest hoolitsemine. Nad peavad olema ka sportlase vaimne tugi. Lihtsalt suuski määrida oskavad paljud, kuid vaja on ka ühtset meeskonnatunnet ning sportlaste läbi ja lõhki tundmist,” lausus Sander, kelle hinnangul saabki üks tema suurimaid rolle olema just väga hästi toimiva meeskonna loomine.

“Eeri ja Kaarel omavad mõlemad pikaajalist kogemust erinevates hooldetiimides ning tänaseks nad tunnevad sportlaseid juba hästi. Minu kogemus välismaalt siia juurde ja usun, et meil on tänavu välja panna väga tugev hoolderühm.”



Laskesuusatamise 2018/19 võistlushooaeg algab novembris, mil avalöögi saavad nii maailmakarika kui ka IBU karikasarja võistlused.