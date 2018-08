Pärast seda, kui sotsiaalmeedias hakkas levima video, kus Liverpooli jalgpalliklubi väravakütt Mohamed Salah kasutas autoga sõitmise ajal mobiiltelefoni, otsustas Liverpool kohaliku politseiga ühendust võtta ja võime Salah' käitumisest teavitada.

Egiptlane sattis pühapäeval pärast 4:0 võitu West Ham Unitedi üle Anfieldi staadionilt lahkudes ummikusse ja tema Mercedest ümbritsesid fännid, kes lootsid palluri tähelepanu pälvida. See ei õnnestunud, küll aga tegi üks poolehoidja kõnealuse video:

"Rääkisime mängijaga ja andsime juhtumist Merseyside'i politseiosakonnale teada.Tegeleme selle asjaga klubisiseselt edasi. Rohkem kommentaare klubi ega ka mängija sellel teemal ei anna," vahendas Liverpool Echo klubi avaldust.

Merseyside'i politsei tänas meeskonda abi eest.

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know 👍