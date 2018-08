Hispaania meedia andmetel alustab Madridi Real homme Tallinnas Madridi Atletico vastu peetavat jalgpalli UEFA Super Cupi sisuliselt parima võimaliku koosseisuga. Ainsana jääb ilmselt pingile Luka Modric, kes pole pärast kurnavat MM-finaalturniiri veel heasse mänguvormi jõudnud, kirjutab Marca.

Horvaatia koondise MM-finaali aidanud Modric valiti turniiri parimaks mängijaks. Reali kontrollmängudes on ta platsil viibinud aga vaid 15 minutit. Marca andmetel on väikesed küsimärgid ka Casemiro, Marcelo ja Raphael Varane kohal, aga suure tõenäosusega on nad siiski algkoosseisus.

Reali arvatav algkoosseis: Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Gareth Bale, Isco, Marco Asensio, Karim Benzema.

Atletico arvatav algkoosseis: Jan Oblak, Juanfran, Jose Gimenez, Diego Godin, Filipe Luis, Thomas Lemar, Rodrigo, Saul Niguez, Koke, Antoine Griezmann, Diego Costa.