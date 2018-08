On tavaks saanud, et vutihooaeg algab superkarikaga. Seda nii Euroopas kui ka igas riigis eraldi. Nii mängitakse ka Eestis iga aasta välja superkarika võitja – tänavu 23. veebruaril alistas Tallinna Levadia penaltiseerias Tallinna Flora. UEFA superkarikas on lihtsalt selle mängu väga-väga-väga-väga suur vend.

Madridi Real ja Madridi Atletico selgitavad juba homme Tallinnas välja UEFA superkarika võitja. Mis asi see superkarikas ikkagi on? MIS ON SUPERKARIKAS?

KAS SEE ON OLULINE TROFEE?

Kui rääkida puhtalt prestiižist, on Meistrite liiga kui ka Euroopa liiga võidud kordades-kordades kaalukamad. Loomamaailmast paralleele tõmmates võiks Meistrite liiga võit olla priske kui elevant. Euroopa liigas triumfeerimine suur kui hunt. Superkarikas aga väike hiireke.

Sportlikult ei ole superkarikas trofee, millest iga väike jalgpallur üle kogu maailma unistab, aga sportlastele meeldib võita ja kuidas paremini saaks hooaega alustada, kui mitte kontinentaalse karika võiduga? See ei saa kuidagi halb olla. Ja kui arvestada, et mängule saabub 500 ajakirjanikku 36 riigist ning mängule on pileti ostnud 74 riigi kodanikud, siis võib öelda, et sündmus on suur, kohtumise tähtsus mitte nii väga.

KUIDAS SEE KÕIK ALGUSE SAI?

UEFA Super Cupi isaks võib kutsuda Hollandi ajalehe De Telegraaf reporterit Anton Witkampi, kel tuli 1971. aastal pähe lihtne küsimus – kes on Euroopa parim jalgpalliklubi? See oli aeg, mil Hollandi totaalne jalgpall oli oma hiilguse tipul ning Johan Cruijffiga Amsterdami Ajax valitses Euroopa klubivutti. Esimene superkarikas mängiti 1972. aastal, mil Ajax võitis 6:3 Glasgow Rangersi. UEFA õnnistuse sai matš aasta hiljem.

MIKS SEE MÄNG TÄNAVU TALLINNAS MÄNGITAKSE?

Sest Eesti riik tähistab 100. sünnipäeva ning jalgpalliliit otsis pidustuste jaoks sobivat sündmust. Muidugi ei käi asjad nii, et Eesti vutiliidu president Aivar Pohlak helistas UEFAsse ja tehtud!

2015. aasta kevadel esitas Eesti ametliku taotluse superkarikamängu korraldamiseks, sellele eelnes umbes aasta selgitustööd, kuidas staadion nõutele vastavaks viiakse jne. Staadioni lõpuni ehitamist (aastal 2001 avatud Eesti rahvusstaadion oli siiani poolik) aitas finantseerida ka riik, kes toetas vutipühamut viie miljoni euroga.

"Meie kasuks kõneles just 2018. aasta valguses fakt, et soovisime saada mängu Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks," sõnas Pohlak 2016. aasta septembris Õhtulehele, miks UEFA ikkagi neid valis.

Aivar Pohlak (Robin Roots)

MILLAL JÄRGMINE KORD EESTIS UEFA SUPERKARIKAFINAAL TOIMUB?

Ilmselt mitte kunagi. See on kord elus sündmus. UEFA enam vanaviisi mängu korraldusõigust ei jaga, nüüd on ka sellele kohtumisele avatud konkurss (nagu Meistrite liiga ja Euroopa liiga finaalile) ning väiksematel riikidel on oluliselt raskem superstaare siia meelitada. Järgmine aasta mängitakse mäng Istanbulis, 2020 aga Portos.

KAS TEADSID?

UEFA Superkarikafinaali mängiti 1997. aastani üldiselt kahemängulisena, kuigi 1984, 1986 ja 1991 selgitati võitja ühe kohtumise tulemusena.



Kolmel korral on võitja selgumata jäänud. 1974. aastal ei leidnud Müncheni Bayern ja Magdeburg sobivat aega, 1981. aastal polnud Liverpoolil aega, et Tbilisi Dinamoga heidelda ning 1985. aastal olid Inglismaa klubid Heyseli tragöödia tõttu Euroopast bännitud ning Evertoni ja Juventuse kohtumine jäi ära.

Aastatel 1972-1999 kohtus Meistrite liiga (varasema Euroopa karika) võitja Euroopa karikavõitjate karikasarja tšempioniga. Aastast 2000 mängib Meistrite liiga triumfeerija Euroopa liiga võitjaga (varem UEFA karikas).

Aastatel 1998-2012 mängiti kõik superkarikafinaalid Monacos. 2013 palliti Prahas, 2014 Cardiffis, 2015 Tbilisis, 2016 Trondheimis, 2017 Skopjes ja 2018 aasta võitja selgitatakse Tallinnas. Järgmine aasta kohtutakse Istanbulis, 2020 Portos.

Praegune superkarika karikas on kasutusel alates 2006. aastast, see kaalub 12,2 kilogrammi ning on 58 sentimeetrit kõrge.

Selline (paremal) see superkarikas on! (Tiit Tamme)

NUMBREID

27 korda on Hispaania klubid jõudnud superkarikafinaali. Teisel kohal on Inglismaa (16), kolmas Itaalia (13).

23 korda on võitnud Euroopa karika/Meistrite liiga võitjad, 12 korda UEFA karikavõitjate karikasarja tšempionid, 7 korda UEFA karika/Euroopa liiga võitjad.

15. korda võidab superkarika Hispaania meeskond.

9 väravat löödi kõige resultatiivsemas superkarika mängus – Barcelona alistas 2015. aastal Sevilla 5:4.

9 korda on superkarikas mänginud Barcelona. 7 korda AC Milan ja 6 Madridi Real.

8 korda viimase 9 aasta jooksul on superkarika võitnud Hispaania klubi. Tänavu aasta läheb see statistika veelgi muljetavaldavamaks.

5 korda on superkarika võitnud Barcelona ja AC Milan. Rekord!

4 korda on superkarika võitnud Dani Alves ja Paolo Maldini. See on samuti rekord.

Dani Alves on superkarika võitnud neljal korral. (AFP/Scanpix)

2 mängijat on superkarikafinaalis kübaratrikki löönud. Liverpooli Terry McDermott (1977) ning Madridi Atletico Falcao (2012).

1 kord on superkarika võitja selgitatud penaltiseeria abil. 2013. aastal alistas Müncheni Bayern Londoni Chelsea just 11meetri karistuslöökide abil.

KES SENI VÕITNUD ON?