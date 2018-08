Kergejõustiku EMil 18aastaselt meeste teivashüppe võitnud Armand Duplantis püstitas 6.05ga Rootsi rekordi ja juunioride maailmarekordi. Tagantjärgi on selgunud, et ta sai enda valdusesse ka USA rekordi.

Twitteris võttis teiste seas sõna ka Rio olümpial naiste teivashüppes hõbemedali saanud ameeriklanna Sandi Morris. "Olen suures segaduses. See on USA JA Rootsi rekord?? See on... uhhh... olen parem vait," kirjutas ta.

"Jah, minu otsus on tekitanud erinevaid reaktsioone. Enamikule ei meeldi, et ma Rootsi lipu all võistlen. Aga ma ei kahetse midagi," jäi noor kergejõustikutäht endale kindlaks.