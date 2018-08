Autoralli MM-sarja üldliider Thierry Neuville sõlmib oma praeguse meeskonna Hyundaiga uue lepingu. Küsimus on ainult detailides, kirjutas väljaanne Autosport. Hyundai tiimijuht Alain Penasse kinnitas, et Neuville'i allkirja nimel tehakse pidevalt tööd. "Pole mingi saladus, et tahame Thierry'd ka tulevikus endale hoida. Peame leidma lihtsalt diili, et abielu tõeks saaks," rääkis ta. Ametlikult on WRC-sarjas järgmiseks aastaks leping olemas vaid Ott Tänakul (Toyota) ja Neuville'i tiimikaaslasel Andreas Mikkelsenil.

Hyundai boss Penasse ei soovinud aga öelda, kas Mikkelseni kontrahtis on tingimus, et norralane saab 2019. aastal kaasa teha kõik rallid. Tänavusele hooajale suurte lootustega vastu tulnud Mikkelsen on poodiumile pääsenud vaid ühel korral ja üldarvestuses on ta 57 punktiga kuuendal kohal.

Mikkelseni sõnul saab Hyundai aru, et tema esitused on tegelikult olnud paremad kui tulemused näitavad. "Jah, punkte on vaja tuua, aga tuleb aru saada, millised probleemid on tekkinud tehnika ja millised sõiduvigade tõttu. Oleme olnud kolmel kruusarallil esikohal, aga siis on tehnikajamad vahele tulnud. Seega ei ole ma mures. Õiged inimesed jagavad ära, milles asi," lausus ta.