Suurel Venemaa veebisaidil sports.ru avaldatud blogis küsib gkorneri-nimeline autor, miks anti jalgpalli UEFA superkarika mängu korraldusõigus Tallinnale.

Eelkõige häirib end Madridi Reali spetsialistiks pidavat autorit Lilleküla staadioni väiksus. Pärast ehitustöid mahub areenile ligi 15 000 pealtvaatajat, aga UEFA superkarika mängul on neid 1500 võrra vähem. Nii Reali kui ka Madridi Atletico poolehoidjatele on ette nähtud 1400 piletit.

"UEFA soov tuua tippjalgpalli ka väiksematesse riikidesse on arusaadav. Ent on üks asi, kui Meistrite liiga finaal toimub Wales pealinnas Cardiffis, mille suurimale staadionile mahub 75 000 inimest. Aga kui Euroopa üks kuumemaid derbisid tuuakse Tallinnasse, kuhu pole võimalik üle 15 000 pealtvaataja suruda, pole see enam jalgpalli populariseerimine, vaid midagi täiesti vastupidist," seisis blogis.

"Alaliit pisendab sel viisil käitudes superkarika ja selle mängu tähtsust. Ma ei kujuta ette, kes naudib kahe Euroopa tippklubi kohtumist, mis peetakse staadionil, mis vastab parimal juhul Prantsusmaa tugevuselt teise liiga tasemele. UEFA hinnangul kompenseerib vähest mahutavust kaks (oh jumal!) staadionile paigaldatud ekraani. Tundub, et seda peabki UEFA jalgpalli arendamiseks," lisas autor.

Postitust saab vaadata SIIT!