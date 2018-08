Homme õhtul Lilleküla staadionil toimuvat superkarikamängu vaatab kohapeal ligi 14 000 ja läbi teleriekraani prognoositult üle 50 miljoni inimese. Enne matši toimuval avatseremoonial püütakse rahvatantsu abil tutvustada Eesti riiki ja kultuuri. Kuidas minitantsupeoks ette on valmistatud, uurisime avatseremoonia tantsuseade lavastajalt Elo Undilt. „Tantsijate ettevalmistused algasid juba märtsis 2018 ja esimesed väljakuproovid tegime juuni alguses. Kuna Lilleküla staadioni muru hoidmine on erilise tähelepanu all, siis oleme siiani teinud proove Nike Arenal, mis on kaetud kunstmuruga,“ sõnas Elo, kes keeldub antud üritust tantsupeoga võrdlemast. Mastaabid on hoopis teised. „Töövõtted on küll samad aga meil on väljakul 16 tantsurühma, tantsupeol 60 või rohkem tantsurühma. Tantsupeol on väljak märgistatud numbrimärkide ning veel lisaks abistavate märkidega, Lilleküla staadionile paneme maha ainult 16 „knopkat“, mille järgi rühmad peavad joonduma.“

Keeruliseks teeb avatseremoonia etteaste UEFA poolt nõutav ajaline täpsus „Märkide panemiseks on aega 90 sekundit ja kohe pärast etteastet peame märgid üles võtma. Kuna tegemist on teleproduktiga, siis ei tohi olla ühtegi möödalaskmist või eksimust. Avatseremoonia eest vastustav UEFA poolne koordinaator on äärmiselt täpne ja kõik liikumised ning tegevused väljakul väga täpselt mitu korda kontrollitud ja kooskõlastatud,“ lisas Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna lõpetanud Unt.

Rahvatants on parim viis Eesti tutvustamiseks! Korraga on väljakul 16 segarühma ehk 258 tantsijat. Vanuseline skaala jääb gümnaasiumi noortest pikaajalise kogemustega tantsulõvideni. Ettepanek osalemiseks tehti hea tantsuoskuse ja lavalise väljendusoskuse poolest silma jäänud Tallinna ja Harjumaa rühmadele ja nii saadigi vajalik arv segapaare kokku. Lisaks rahvatantsijatele osalevad avatseremoonial ka Tallinna Poistekoor ja Tallinna Heleni Kooli õpilased. Undi arvates on sobib rahvatants avatseremooniasse kui valatult ning tegu on ainuõige viisiga riigi tutvustamiseks. „Loomulikult on rahvatants parim viis Eesti ja siinse kultuuri tutvustamiseks. Meie laulu-ja tantsupeod on maailmas unikaalsed! Meil on oma rahvamuusika-, tants ja imeilusad rahvarõivad.“ „Meeskond peab olema tasemel ja õnneks nii sellel korral ka on“