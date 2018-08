Liverpooli jalgpalliklubi meenutas sotsiaalmeedias, et täna, kaks aastat tagasi, tegid meeskonna eest ametlikus mängus debüüdi eestlane Ragnar Klavan ja hollandlane Georginio Wijnaldum. Liverpool alistas toona koduse konkurendi Londoni Arsenali 4:3.

Mõlemad on siiamaani tiimis, kuigi Klavanit on viimastel päevadel seostatud Türgi suurklubi Istanbuli Fenerbahcega. Saksamaal räägitakse ka võimalusest, et keskkaitsja naaseb Bundesligasse.

32aastane Klavan on Liverpooli eest löönud 53 mängus 2 väravat, 27aastase Wijnaldumi samad näitajad on 91 ja 8.