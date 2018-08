Madridi Reali poolkaitsja Luka Modrici agendi Marko Naletilici sõnul kolib MMi parim mängija varem või hiljem Itaaliasse. Enim on horvaati seostatud Milano Interiga.

Cristiano Ronaldo siirdumine Juventusesse on Itaalia kõrgliigast teinud ahvatleva sihtkoha. Seda kinnitab ka Naletilic. "Fakt, et Milano Inter tahab teda osta ja Modric seda kaalub, näitab Cristiano Ronaldo mõju Itaalia jalgpallile. Mingil põhjusel tahab Modric Interiga Serie A staariks saada. Eks näis. Usun, et varem või hiljem mängib Luka Itaalias. Nagu paljud temavanused horvaadid, kasvas ta üles Itaalia jalgpalli vaadates.

Siiski on tõenäosus, et üleminek sel suvel toimub, üsna väike. Serie A üleminekuaken sulgub juba reedel ning Madridi Real ei taha kindlasti mõnenädalase vahega kahel staaril lahkuda lasta. Seda enam, et teine Horvaatia keskpoolik Mateo Kovacic Chelseasse laenule anti ning Modrici asemele oleks kindlasti kedagi osta vaja.

Luka siirdub Itaalia kõrgliigasse, kuid mitte sel aastal. Reali uus peatreener loodab võita neljanda järjestikuse Meistrite liiga tiitli ja võidelda taas ka La Liga karika eest ning Modric on kindlasti meeskonna edu üks peamisi arhitekte.