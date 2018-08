„Me oleme väga õnnelikud, et oleme siin ja saame järjekordne finaali mängida,“ sõnas 26aastane poolkaitsja Koke. „Rivaliteet ja vastane ei ole olulised, aga Madridi Reali vastu on alati eriline mängida. Järjekordne finaal, oleme elevil ja valmis mängima. Oleme entusiasmi täis ja loodame, et suudame karika koju viia.

„Oleme optimistlikud, et suudame võita, aga oleme samal ajal ka tagasihoidlikud, sest mängime viimase kolme aasta Meistrite liiga võitja vastu,“ jätkas ta. „Teeme kõik, mis suudame, et võita ja oleme entusiasmi täis.“

Atleticoga on kahe hooaja vahepeal liitunud kamaluga mängijaid (näiteks Thomas Lemar, Luciano Vietto ja Rodri) ning Diego Godinilt uuriti, kuidas see võiks homme tiimi mõjutada.

„Homne mäng on väga tähtis ja tahame, et nad annaksid endast parima, teeksid kõik, mis võimalik ja tunneksid seda entusiasmi. Neil on head oskused ja neil on palju anda, seepärast nad Atleticos ka on. Oluline, et nad tunneksid seda pühendumist ja entusiasmi, mida meie tiimina tunneme.“

„Olen Diegoga nõus,“ lisas Koke. „Sellistes mängudes peab kõik välja panema. Nad peavad mõistma, et tiim on väga tugev ja uued mängijad peavad proovima olla osa tiimist.“

Godinilt päriti ka tema uue hooaja eesmärkide kohta.

„Mu eesmärgid on tiimiga samad,“ ütles ta. „Nii minu, tiimi kui ka fännide unistus on Meistrite liiga võita. Üritame areneda ja veelgi paremini mängida.“

Kuidas on Atleticole mõjunud hektiline hooaja ettevalmistus? Kuna MM lõppes 15. juulil, tegid tänavu paljud tipptiimid suviseid treeninguid ilma oluliste mängijateta.

„On olnud kummaline ettevalmistus, sest oleme aegamööda tiimi kokku saanud, aga need, kes on Atleticos kauem olnud, teavad kuidas töötada ja end ette valmistada,“ rääkis Koke. „Oleme valmis. Homme on finaal ja vahet pole, kas oled treeninud kaks päeva või kuu aega, mentaalselt peab valmis olema.“

Ettevalmistuse keerulisust märkis ka peatreener Simeone.

„Aga mitu meie mängijat võitis MMi ja nad tulid väga õnnelikuna tagasi. Nad on pärast MMi võitmist väga entusiastlikud ja tahavad jätkata võitmist,“ lausus mees.

Mida arvata vastasest Realist, kes jäi suvel ilma oma suuremast tähest Ronaldost?

„Ronaldo on Realis näidanud, et ta on suurepärane mängija,“ ütles Koke. „Ta oli nende jaoks väga oluline mängija, aga neil on briljantne tiim, noor, lootustandev, talendikaid mängijaid täis. Ja homme on raske, olgu Ronaldo või mitte.“

Simeone aga ei soostunud seda teemat kommenteerima.