Hoolimata sõprade ähvardustest ta luku taha panna, et pallur saaks korralikult mänguks valmistuda, veenis ta lõpuks neid ümber, lubades, et ei võta tilkagi keelekastet.

"Ma teadsin, et seal on palju naisi. Ma pidin minema. Polnud võimalustki, et ma ei läheks. Lubasin, et ei joo, mitte tilkagi. Niisiis, ma läksin sinna, oli tore öö ja ma lõpetasin täiesti jokkis. Me jõime end nii purju, et unustasin oma järgmise päeva mängu."

Endine Charltoni kaitsja Jon Fortune oli üks sõpradest, kellega Pennant pidutses, meenutas, kuidas too "oli tüdrukuga kell 5 hommikul endiselt üleval." Pennant kirjutab oma raamatus, et ta süda kukkus saapasäärde, kui sai teada, et on nimetatud Arsenali põhikoosseisu.

Šokis Jermaine jõi ära neli liitrit vett ning läks väljakule, ise korralikult napsine. "Mul oli tunne, et suren, aga panin kõik mängu, kogu jõu, energia ja keskendumise, ükskõi kui palju see haiget tegi."

"Jooksin ringi ja lihtsalt lootsin, et poolaeg kätte jõuaks. Siis ma skoorisin. Thierry Henry tegi eeltöö, ma lõin palli alumisse nurka ja mõtlesin: "Aitäh, Jumal!". Seejärel tähistasin, vaatasin pingi poole ja ootasin, et keegi mind välja vahetaks. Olin õnnelik ning mõtlesin: "Võtke mind välja!"

"Siis läks veel üks löök sisse ja sain ka kaabutriki, mõeldes: "See ei ole reaalne. Ma ei usu seda". Sain küll mängupalli, kuid viimased 20 minutit tundsin, et hakkan kohe oksele, sest alkohol oli endiselt mu kehas. Tundsin end kohutavalt!"

Fortune'i arvates oli resultaat aga Pennantile kahjulik. "Tal on väljas raju öö, tõuseb üles, sööb McDonaldsi hommikusööki ja skoorib ikkagi kübaratriki. Ta oli teismeline, mängis Premier League'is ja arvas, et see on lihtne. Lõbus lugu, aga suuremate tagajärgedega. Kui tal oleks poolajal paha olnud ja võimetu jätkama, oleks ta õppetunni saanud. Kui ta lööb kübara, teeb seda uuesti."