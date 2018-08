Soomega kohtuti viimati 2017. aastal maailmameistrivõistluste valikmängude raames ja toona said eestlannad 3:1 võidu.

Peatreener Andrei Ojamets ütles homse mängu eel, et Soome naiskonnas on palju kvaliteeti. "Soome poolel ei saa vigastuse tõttu kaasa teha põhidiagonaal Piia Korhonen, aga neil on ikka piisavalt kvaliteeti, enamik mängib välisklubides. Kindlasti tuleb raske kohtumine, kergemalt ei saa me võtta ühtegi alagrupimängu, kõik vastased on väga korralikul tasemel," rääkis peatreener. "Meie enda puhul on peamiseks mureks vähene stabiilsus. Võime teha suurepärase mängu, aga järgmises täielikult ebaõnnestuda. Sama oli Kreeka, kus esimene mäng oli igati korralik, viimane seevastu kehvem. Aga eks me liigume samm-sammult edasi ja võib-olla ongi parem, kui kitsaskohad kontrollmängudes esile kerkivad, siis saab nendega tegeleda," lisas Ojamets.

Soome naiskonna peatreeneri Tapio Kangasniemi sõnul on Eesti näol tegu tuttava vastasega, keda alahinnata ei tohi. "Meie omavahelised mängud on olnud tasavägised ning eeldan, et ka see mäng tuleb pingeline. Meie vorm on olnud tõusuteel, oleme leidnud oma mängu. Viimane kontrollkohtumine Aserbaidžaani vastu oli selline, millega jään rahule," vaatas juhendaja eelseisvale kohtumisele. "Eesti koosseis on kaua kokku mänginud ja seal on meile hästi tuttavaid võrkpallureid, kes on Soome meistriliigas mänginud," lisas Kangasniemi. Viimasel hooajal tegi Salo LP Viesti ridades kaasa meie diagonaalründaja Kertu Laak, enne teda kandis sama naiskonna särki Anu Ennok. Soome liigas on varem mänginud veel mitmed koondislased.

Rahvusnaiskonna koosseis: Hanna Pajula, Ingrid Kiisk, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor, Liis Noormets.

EM-valikmängud:

15.08 kell 19.00 Eesti - Soome (Tallinn, Kalevi Spordihall)

19.08 kell 17.00 Rootsi - Eesti (Rootsi, Örebro)

22.08 kell 19.00 Tšehhi - Eesti (Tšehhi, Jablonec)