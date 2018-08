Eesti rahvusmeeskond alustab Euroopa meistrivõistluste valikmängudega pühapäeval Riias Läti vastu. Läti peab oma esimese mängu juba homme, kui kohtutakse võõrsil Iisraeliga, kirjutab volley.ee.

Enne valikmänge pidas Läti kontrollkohtumisi Portugali ja Rootsiga. Läti koondise peatreener Avo Keel andis oma meeskonna seisust ülevaate. "Nüüd oleme koormusi vähendanud ja tegelenud oma suurima probleemi - serviga. Samuti oleme töötanud teiste nüansside kallal ja iga päevaga on mängupilt paremaks muutunud," sõnas ta Läti alaliidu vahendusel. "Kohtumised Rootsi vastu olid veidi paremad kui mängud Portugaliga ja loodan, et valikmängudeks oleme veelgi paremas hoos."

Keel teab, kuidas esimene vastane mängib. "Suures osas tean, mis koosseisus Iisrael alustab. Mõnel positsioonil võivad nad vahetuse teha, aga usun, et 90% on platsil need mehed, keda ma arvan seal olevat," lisas peatreener.

Eesti, Iisrael ja Läti kuuluvad B-alagruppi, vaata alagrupimängude ajakava SIIT.

Eesti kohtub Lätiga Riias 19. augustil kell 19.00.