See on privileeg,“ vastas Madridi Reali kapten Sergio Ramos, kui temalt uuriti, mida kolmandat korda järjest UEFA superkarikafinaalis mängimine talle tähendab. „Iga kord, kui mängid superkarikal, on see märk, et asjad on väga hästi läinud ja pärast kolme Meistrite liiga võitu on see auhind – saame näidata, et oleme meistrid. Võimalus alustada hooaega uue tiitliga ja loodame, et võidame.“

Keskkaitsja Ramos oli üks neist, kes eile Lilleküla staadionil peetud pressikonverentsil meedia ette astus. Sõna said ka äärekaitsja Marcelo ja Hispaania kuningliku klubi uus peatreener Julen Lopetegui.

Mängijatelt küsiti muuhulgas sedagi, et kas on mõistlik, et UEFA andis superkarikamängu korraldamise niivõrd väikesele riigile ja staadionile.