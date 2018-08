Eesti korvpallikoondislane Rauno Nurger sõlmis eelolevaks hooajaks lepingu Hispaania tugevuselt teises liigas mängiva Huesca Penasega.

Sellest teatas väljaanne The Wichita Eagle, lisades, et kõik kuus kevadel Wichita State'i ülikooli lõpetanud korvpallurit on nüüd leidnud endale profiklubi. "Huesca mängib 18-liikmelises liigas, kus kaks paremat pääseb kõrgemasse divisjoni ja kaks nõrgemat langeb allapoole. Eelmisel hooajal sai Huesca 13 võitu ja 21 kaotust, vältides 15. kohaga napilt väljalangemist. Nurger püüab Huescat aidata ACB liigasse (Hispaania tugevaim), kus klubi mängis viimati 1996. aastal," kirjutas The Wichita Eagle.

Nurgeri koolikaaslastest siirdus kõrgeimale tasemele 201 cm pikkune ääremängija Rashard Kelly, kes sõlmis lepingu VTB Ühisliigasse kuuluva Permi Parmaga.