Cincinnati tenniseturniiril, kus kohal on kogu maailma paremik, alistas Patra Kvitova teise ringi keskses mängus Serena Williamsi 6:3, 2:6, 6:3.

"Oli nauditav jagada väljakut nii suure meistri nagu Serenaga," ütles Kvitova pressikonverentsil. "Me mõlemad tuleme tagasi pärast vigastust, pärast emakssaamist - nii et see oli eriline mäng. Kahjuks läksime omavahel kokku juba teises ringis, aga mängida õhtuses vahetuses USA publiku ees Serena vastu on äge."

Serena lisas: "Oli hea mäng, me mõlemad mängisime tõeliselt kõrgel tasemel. Võita saab aga ainult üks."

Maailma edetabelis 6. kohal asuva Kvitova arvel on sel aastal kõige enam WTA turniiride esikohti - viis. Tema oli Cincinnatis avaringis vaba. Serena oli aga esimeses matšis kindlalt saanud jagu Austraalia esindajast Daria Gavrilovast.

Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi peavad oma teise ringi mängu täna. Kontaveit kohtub kreeklanna Maria Sakkari ja Kanepi austraallanna Ashleigh Bartyga.