Madridi Reali jalgpallimeeskonnal algab täna uus ajastu. Tallinnas. Nimelt siin. Sest klubist on lahkunud üheksa aastat selle liidriks olnud Cristiano Ronaldo ja meeskonna kolme järjestikuse Meistrite liiga tiitlini tüürinud peatreener Zinedine Zidane. Mängus Madridi Atleticoga sooritatakse esimene eksam nende kahe meheta.

Üks on selge: superkarikas jääb Hispaaniasse. Lisaks pole kunagi varem olnud karikavõitja selgitamine ühe linna siseasi. Hispaania domineerimine klubimaastikul on muljetavaldav, sest viimase kümne aasta jooksul pole see karikas Püreneedele läinud ainult kahel korral: 2008. aastal võitis Peterburi Zenit ja 2013ndal Müncheni Bayern. Ülejäänud kaheksast korrast kolmel peremehetses Real, kolmel Barcelona ja kahel Atletico. Lisaks on neljal korral mänginud karika peale Sevilla - ning kõigil juhtudel teise Hispaania klubi vastu!

Täna õhtul saab Lillekülas vastuse mitmele huvitavale küsimusele. Näeme uut Reali. Milline on uue juhendaja Julen Lopetegui käekiri? Kas pärast Ronaldo lahkumist pääseb varjust välja Gareth Bale? Mida suudab kuningliku klubi noorem põlvkond, kellele Lopetegui nii loodab? Ning kas pealik saadab väravasuule vastvärvatud Thibaut Courtois', kes peaks sel juhul astuma oma endise koduklubi vastu?

Intriigi lisab asjaolu, et mõnedki vaatlejad peavad eeloleva hooaja soosikuks Hispaanias hoopis Atleticot, kus jätkab prantslasest superstaar Antoine Griezmann ja kes tugevnes suve jooksul märgatavalt. Ka Diego Simeone tiimil on täna meie silme all mõistagi eksamipäev.