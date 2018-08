Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak avaldas tänases Vikerraadio saates Vikerhommik, et tänasele UEFA superkarika mängule Madridi klubide Reali ja Atletico vahel laekus piletiostuks sooviavaldusi viis korda rohkem, kui Lilleküla staadion inimesi mahutab.

"Kõik on välja müüdud ja kordades ja kordades ja kordades jääb puudu. Meil endal polnud õigust seda välja öelda, aga UEFA president [Aleksander Ceferin] eile ütles vastuvõtul, et viis staadionitäit oli soovijaid. Ja seda olukorras, kus piletite ettetellimine oli ülimalt keeruline protsess – ei olnud nii, et klikkisid kuskile ja valisid numbri, vaid sa pidid sisestama ka kõikide piletisoovijate passinumbrid. Viis staadionitäit inimesi viitsis seda teha lootuses, et saab mängule pileti osta. See on selle ürituse mastaap ja tähendus," rääkis Pohlak.