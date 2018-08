Täna astub Lillekülas publiku ette Madridi Real, keda võib Euroopa Meistrite liiga võitjana pidada hetke maailma parimaks jalgpalliklubiks. Ning tema vastane, Euroopa liiga võitja Madridi Atletico asub samuti tippude seas. Millised tugevad klubid on aga varem Eestit väisanud? Kahtlemata leidub järgnevas nimekirjas veidi subjektiivsust.

Istanbuli Galatasaray

Loodi Bayerist vaid aasta hiljem, 1905. 21-kordne Türgi meister (sealhulgas võideti koduliiga ka tänavu kevadel) ja 17-kordne karikavõitja. 2000. aastal võideti UEFA karikas.

Istanbuli Galatasaray Lillekülas harjutamas. (TEET MALSROOS)

Hooaja 2009/10 Euroopa liiga eelringis sattus Galatasaray kokku Tallinna Levadiaga ja jäi kahe mängu kokkuvõttes peale. Tallinnas mängiti 1:1 viiki, kuid kodus ei andnud türklased armu (5:0).

Club Brügge

Jõuame juba üle-eelmisel sajandil loodud klubide juurde, Club Brügge sünniaasta on 1891! 15-kordne Belgia meister (esimest korda 1920, viimati 2018) ja 11-kordne karikavõitja. Jõudis 1978. aastal Meistrite liiga eelkäija, Euroopa riikide meistrite karikavõistluste finaali, 1976 UEFA karikasarja finaali ning näiteks 2015 Euroopa liiga veerandfinaali.

Hooajal 2000/01 kohtus Brügge UEFA karikasarja eelringis FC Floraga ja võitis kahe mängu kokkuvõttes 6:1. Tallinnas lõppes kohtumine 2:0.

Newcastle United

Newcastle’i klubi on loodud 1892. aastal Neljakordne Inglismaa meister (tõsi, viimati 1927) ja kuuekordne karikavõitja (viimati 1955), 2006. aastal võideti Intertoto karikas. Ehkki meistriks tuldi viimati üle 90 aasta tagasi, on kodumaal sageli jõutud paremate sekka või oldud tugevad keskmikud ja pääsetud eurosarja. Läinud kevadel lõpetati liigahooaeg kümnendana.

Eestis käis Newcastle hooajal 2006/07 tänu sellele, et Levadia murdis UEFA karikasarjas end kolmandasse eelringi. Häbisse ei jäänud Eesti klubi sealgi – Tallinnas võitis Newcastle 1:0 ja kodus 2:1.

Derby County

Klubi, kus mõni aasta enne ja pärast sajandivahetust tegi tähelennu väravavaht Mart Poom. Asutamisaasta 1884 ning suurimat edu nauditi 1970ndatel, mil tuldi kahel korral Inglismaa meistriks. Suhteliselt väikesele klubile omaselt on aastate jooksul liigutud erinevate divisjonide vahet. Tallinnas käis Derby 2001. aastal tänu FC Flora kauaaegsele soovile pidada Poomi koduklubiga sõprusmäng. Vigastatud eestlaseta mänginud Derby võitis 2:0.

Hetk 2001. aastal Lillekülas peetud mängust FC Flora - Derby County. (JAREK JÕEPERA)

2000. ja 2001. aasta suvel pidas Flora Tallinnas sõprusmänge veel sama masti klubi, 1962. aasta Inglismaa meistri ja 1981. aasta UEFA karikavõitja Ipswich Towniga.

Eurosarjade võitjaid on käinud veelgi

Nagu eelpool öeldud, on valik subjektiivne ning pole välistatud, et mõnda teist Eestis käinud satsi saab pidada ülal eraldi välja toodutest kõvemakski. Toome järgnevalt ära veel rea kuulsa ajalooga klubisid.

Bukaresti Steaua (1986. aastal riikide meistrite karikasarja võitja; alistas 1998/99 Meistrite liiga eelringis FC Flora ja 1999/2000 UEFA karikasarja eelringis Levadia)

Tbilisi Dinamo (1981. aastal Euroopa riikide karikavõitjate karikasarja võitja; kohtunud pärast sajandivahetust Eesti klubidega koguni kolmel korral)

Belgradi Crvena Zvezda (1991. aastal riikide meistrite karikasarja võitja, alistas 2007/08 Meistrite liiga eelringis Levadia)

Belgradi Partizan (mängis 1966 riikide meistrite karikasarja finaalis, alistas 1999/2000 Meistrite liiga eelringis FC Flora)

VfL Wolfsburg (naiste Meistrite liiga võitja 2013 ja 2014, finalist 2016 ja 2018; alistas hooajal 2013/14 esimeses ringis Pärnu JK 14:0 ja 13:0).

Eesti klubimeeskonnad eurosarjas kohtunud ka Baseli, Kopenhaageni Bröndby, Donetski Šahtari, Enschede Twentega.

Tippkoondiste nimekirja juhib Brasiilia ise

Tugevamatest riikide koondistest rääkides on Tallinnas käinud paljud Euroopa tipud, kuid sõprusmänge pidamas ka eksmaailmameistrid Brasiilia (võitis 2009. aastal 1:0) ja Uruguay (kaotas 2011. aastal 0:2).

Huvitav on asjaolu, et eelmisel aastal mängis Tallinnas kaks tänavusel MMil poolfinaali jõudnud meeskonda! Märtsis sai Horvaatia sõprusmängus 0:3 kaotuse, juunis aga Belgia MM-valiksarjas 2:0 võidu. Mõlema riigi koondised on Eestis käinud varemgi mitmel korral.

Suurriikidest viis loos Eesti tiitlivõistluste valiksarjas esimesena vastu Itaaliaga, kellele 1993. aastal kaotati kodus 0:3 ja aasta hiljem 0:2. Väravavõrke sahistasid Roberto Baggio, Roberto Mancini, Christian Panucci, Pierluigi Casiraghi.

Mälestusväärne oli 2001. aastal Lilleküla staadioni avamäng Hollandiga, mille kõvasti vastu hakanud Eesti kaotas lõpuminutitel 2:4. Ning sama äge mäng peeti 2014. aasta MM-valiksarjas, kus võitlesime välja 2:2 viigi! Külaliste väravad lõid superstaarid Arjen Robben ja Robin van Persie.