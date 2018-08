Kes täna Tallinna kesklinnas liikus, see märkas ilmselt kärmelt, et hispaanlaste kontsentratsioon on tavapärasest märksa priskem. Õhtul mängivad UEFA superkarikafinaalis Madridi klubid Real ja Atletico, kes on Eestisse meelitanud umbes 3500 poolehoidjat.

Esimeste jalgpallifännide leidmiseks ei pidanud üldsegi kaugele minema. Olin just astunud Koplisse sõitva trammi peale, kui pilk leidis sõiduki tagaosast kaks Madridi Atletico poolehoidjat – Felixi ja Lola! Kui paljud vutifännid jõudsid Eestisse alles eile õhtul või täna hommikul, siis nemad on siin juba esmaspäevast. Neil on puhkus ja nad mõtlesid, et tulevad varem linnaga tutvuma.

Tallinnaga olid nad igatahes väga rahul. Meeldis vanalinn, Raekoja plats ja veel üks ehitis, mille nime nad kahepeale pikka aega nuputasid.