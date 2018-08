Hispaania ajakirjanike Pedro ja Jorge sõnul, kellest üks oli sobivalt Atletico ja teine Reali fänn, on suurepärane, et superkarikas just Tallinnas toimub. Olgugi, et Pürenee poolsaarelt siia reisimine pani rahakotile valusa põntsu.

„See on väga tore, et UEFA annab väiksematele kohtadele võimaluse. Esmalt Trondheimis, siis Skopjes ja nüüd siin,” sõnas Revista Indiose palgal olev Pedro. „Siin tuleb kindlasit staadion täis. Kui kahe aasta pärast Portos oleks samamoodi Madridi derbi, siis ma ei usu, et meeskondade fännid selle ära täidaksid, olgugi, et see oleks meile oluliselt lähemal. Suvi on puhkuste aeg ja inimestel on plaanid pikalt ära tehtud. Tallinna staadion on just piisavalt väike ja mahutab piisavalt huvilisi.”

Kas see näitab, et superkarikas pole tegelikult fännide ja klubi jaoks oluline? „Mitte päris,” leidis Pedro. „Kui sa võidad selle trofee, siis on kergem hooajale vastu minna. Ja kes teab, äkki saab hooaja lõpus hoopis kuulutada, et võitsime neli või viis karikat. Pealegi, see on koht, kus Euroopa liiga võitja saab tõestada, et ta pole mingi teisejärgulise sarja võitja, vaid väärib kohta eliitseltskonnas.”

Naabritega käsikäes staadionile

Tihti kaasneb erinevate vutimeeskondade duellidega veriseid kokkupõrkeid. Ka Tallinnas on selleks potentsiaal olemas, on ju kahe meeskonna fännide kogunemisepaigad Raekoja plats ja Viru väravad teineteisest vaid 500 meetri kaugusel. Staadionile liiguvad fännihordid siiski erinevat marsruuti pidi, kuid näiteks Vabaduse väljakul on vutisõbrad teineteisest sõna otseses mõttes kivi viske kaugusel.

Pedro ja Jorge aga probleemidesse ei usu. „Võib-olla oleks kahe erineva riigi või linna meeskondade kohtumisel teisiti, aga meiega mitte. Elame ju Madridiski külg külje kõrval. Ka siin on lähestikku hea olla, sest meil on omasid, kellega rääkida” sõnas DPA kirjatsura Jorge.

„Meistrite liiga finaalide ajal on muidugi kokkupõrkeid olnud, aga seal on kohal palju rohkem inimesi. Jällegi osutub teie staadioni väiksus positiivseks,” jätkab ta naeru saatel. „Siiatulek oli kallis ning kohale tulid ainult need, kes tahavad meeskondadele kaasa elada. Huligaanid jäävad koju.”

Kui teemaks tuli finaali potentsiaalne võitja, oli mõlemal žurnalistil oma arvamus. Pedro koputas kärmelt enda seljas olnud Madridi Atletico ürbi logole, kuid Jorge saatis kamraadi selle peale demonstratiivselt pikalt.

Samuti leidis vastuse igipõline küsimus, kumb on ikkagi tähtsam, kas Hispaania või Meistrite liiga? „Madridi Real on siia ilma loodud Meistrite liigat võitma,” oli Jorge konkreetne vastus. „Jah, oleme viimase kuue aasta jooksul vaid korra Hispaania meistriks tulnud, kuid neli Meistrite liiga trofeed räägib enda eest.”