UEFA superkarikafinaali eel käis raekojaplatsil vilgas elu. Näha oli nii Madridi Reali kui ka Atletico poolehoidjaid. Kel rahakotis 10 eurot liiga palju, see sai inglase Eddie käest osta mõlema klubi logoga mängusalli.

Kuldhambaga Eddie on salapärane, ütleb, et on häbelik. Oma äri tausta vibalik mees liialt avada ei soovi. Aga ta tuli siia Inglismaalt, kust on pärit ka sallid, mida ta müüb. Kui kuskil mõni suurem võistlus on, võtab ta spetsiaalselt mänguks tehtud kaelakatted kaasa ning astub lennukile.

Palju nii teenida võib? Eddie muigab: „Kui hästi läheb, saan endale tasuta puhkuse.“