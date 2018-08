Eesti Olümpiakomitee tippspordikomisjon langetas täna otsuse, et seitse maailma paremikku kuuluvat Eesti sportlast, kes süsteemi kohaselt peaksid alates septembrist saama C-taseme toetust, hakkavad erandkorras teenima B-taseme ettevalmistustoetust 1400 eurot kuus.

EOK asepresident ja tippspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste sõnul on vajalik selge ja konkreetse süsteemi olemasolu, kuid sealjuures on oluline vaadata paindlikult kogu tervikut.

"Olümpiaettevalmistussüsteemi aluseks on sportlikud tulemused, mis kehtivad toetuse maksmisel kaks aastat. Praegu on meil aga mitmeid maailma tippu kuuluvaid sportlasi, kes pole selle aja jooksul tiitlivõistlustel vajalikul tasemel tulemust teinud. Samuti on meil mitmeid sportlasi, kes on arenenud väga kiiresti ja kuigi rahvusvaheliste tiitlivõistluste tulemusi neil erinevatel põhjustel ette näidata veel ei ole, usume nende võimekusse need lähiajal välja teenida," selgitas Tõniste.