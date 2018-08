Möödunud aasta Saksamaa MM-rallil lendas prügikasti postulaat, et Ott Tänak on kruusaspetsialist. Ei ole. Või kui on, siis selline, kes võidab ka asfaldil.

Ühesõnaga, eestlase võimetes ei tohiks teekattest sõltumata enam keegi kahelda, ent üks märkimisväärne sarnasus mulluse Saksa ralli eelse olukorraga on küll. Punktiseis. Sarnaselt eelmisele aastale hoiavad Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja täna algava võidukihutamise eel MM-sarjas kolmandat kohta ning vahe esimese duoga on tiitliheitluse seisukohast kriitiline (vt punktitabelit). Teisisõnu, võitu on vaja! Ja meite mees teab seda.

Tõsi, erinev on see, et aasta tagasi alustasid Thierry Neuville ja Sebastien Ogier Saksamaal ühelt pulgalt, kuid tänavu on Hyundai piloot 21 punktiga eest rebinud.