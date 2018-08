Tennisist Anett Kontaveit (WTA 30.) alistas kõrgetasemelise Cincinnati turniiri teises ringis vihmapausi kiuste kreeklanna Maria Sakkari (WTA 31.) 6:1, 6:3.

Eestlanna alustas matši suurepäraselt ja läks nobedalt 4:1 juhtima, ent siis avanesid USA-s taevaluugid ning mäng tuli katkestada. Pealtnäha ei häirinud paus Kontaveidi rütmi, sest ta võitis ka avaseti järelejäänud kaks geimi.

Teise seti kolmandas geimis andis Kontaveit oma servi käest (1:2), kuid murdis selle järgmises geimis kohe tagasi (2:2). Seejärel leidis ta oma servikindluse üles ning kaheksanda geimi murdest piisas, et sett tulemusega 6:3 koju tuua.

16 seas kohtub Kontaveit hollandlanna Kiki Bertensiga (WTA 17.), kes võitis maailma teise reketi Caroline Wozniacki vastu avaseti 6:4 ja sai seejärel loobumisvõidu.

