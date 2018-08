Madridi Reali jalgpallimeeskond mängib täna õhtul Lilleküla staadionil superkarika matšis linnarivaali Atleticoga. Algab ajastu, kus tiimis pole Cristiano Ronaldot, kes hiljuti Hispaania tippklubi Torino Juventuse vastu vahetas.

Kuigi Ronaldo oli üheksa aastat Reali A ja O, läheb elu edasi. Vähemalt nii arvab Hispaania jalgpallilegend Sergio Ramos, kes nimekat meeskonnakaaslast üleliia taga igatsema ei jää.

"Muidugi on kahju, et Ronaldo-suguse mängija kaotasime, kuid jätkame edukalt mängimist. Realist on varemgi suuri mängijaid lahkunud, aga me võidame ikkagi," vahendab Daily Mirror Ramost. "Mitte ükski mängija pole suurem kui Madridi Real. Ronaldo otsustas lahkuda, aga sellest ei muutu suurt midagi."

Ta jätkas: "Ronaldo kaotamine oli raske, kuid meeskond soovib areneda ja veelgi tiitleid võita. Reali meeskonna mõttelaad on palju tähtsam kui üks individuaalne mängija."

Pärast kuut aastat Manchester Unitedis, liitus Ronaldo 2009. aastal Realiga. Tänavu juulis lõi ta käed Juventusega.