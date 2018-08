Vutimaailma suurklubi Madridi Atletico sai täna Lillekülas pidutseda. Hispaanlased alistasid Tallinnas toimunud UEFA superkarikafinaalis linnarivaali Reali. Mängujärgsel pressikonverentsil said sõna mängu parimaks valitud ründaja Diego Costa, kes skooris kahel korral, ning klubi peatreener Diego Simeone. „Mõistsime, et mängime Madridi Reali vastu, kes tahab võita iga mängu ja iga tiitli," sõnas Costa. "Teadsime, et tuleb hea mäng. Reali vastu mängides võib kõike juhtuda. Mängisime hästi, olime keskendunud ja suutsime 1:2 kaotusseisust mängu ümber pöörata. Võidu tõi raske töö ja tagasihoidlikkus. Teadsime, et Real on väga talendikas ja neil on nii palju kvaliteeti, et nad võivad iga rünnak värava lüüa. Olime rahulikud ja keskendunud.“

Simeone sõnas, et Euroopas võitmine annab neile tugevust ja enesekindlust ning kinnitab, et klubi on õigel teel.

"Täna tähistame, aga homme mõtleme juba oma järgmisele mängule Valencia vastu, üritame rasket aastat hea hooga alustada," rääkis ta. "Olime täna emotsionaalselt heas seisus. Diego Costa kiire värav tõstis meie tuju. Reali penalti tuli väga kummalisel hetkel, sel hetkel oli mäng täiesti neutraalne ning kumbki ei domineerinud, aga pärast 2:2 viiki tundsime end väga tugevalt.“ Simeone ei jälginud täna kohtumist treeneritepingilt nagu kombeks, vaid hoopiski tribüünilt (loe: VIP-loožist), kuna teenis kevadel Euroopa liiga kohtumises Londoni Arsenali vastu kohtuniku sõimamise eest mängukeelu. Mehelt uuriti, mis olid tribüünil olemise plussid ja miinused.