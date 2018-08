Madridi Atletico mängumehed krooniti eile hilisõhtul Lilleküle staadionil UEFA superkarika võitjateks. Kui Reali mehed kadusid pärast hõbemedalite kaela saamist murulapilt kui tina tuhka, siis Atletico meeste tantsu ja tralli said huvilised filmida veel kaua.

"Meil on oma fännidega väga eriline suhe," sõnas Atletico poolkaitsja Thomas Partey pärast mängu Eesti ajakirjanikele. "Nad aitavad meil rasketest olukordadest välja tulla ning kui oleme löödud, siis just nemad on meie suurimaks motivaatoriks. Rõõmustame täna nendega koos."

Ghana koondistki 17. korral esindanud mehe sõnul oli tänase mängu võtmeks Diego Simeone etteantud juhtnööride korrektne täitmine. "Proovisimegi teha kõike seda, mida treener meile enne ütles. Andsime endast väljakul kõik ja see tõigi meile edu," lausus ta.

Kui hea on superkarika võidu pealt aga hooajale vastu minna? "See motiveerib meid veel rohkem võitma. Tegemist on väga hea algusega hooajale ja oleme väga õnnelikud, et suutsime selle finaali võita," leidis Partey.